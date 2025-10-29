Превью матча Реал Себастиани Риети — Ruvo di Puglia

Команда Реал Себастиани Риети в последних 10 матчах одержала 3 победы и проиграла 6 матчей. Команда Ruvo di Puglia, сыграв 10 матчей, выиграла 7 раз и потерпела 3 поражения.