Смотреть онлайн Реал Себастиани Риети - Ruvo di Puglia 29.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Италия — Италия. Серия A2. Баскетбол: Реал Себастиани Риети — Ruvo di Puglia, 8 тур . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 23:00 по московскому времени и пройдет на арене Pala Ponte Grande.
26:18 22:25 25:23 28:12
Превью матча Реал Себастиани Риети — Ruvo di Puglia
Команда Реал Себастиани Риети в последних 10 матчах одержала 3 победы и проиграла 6 матчей. Команда Ruvo di Puglia, сыграв 10 матчей, выиграла 7 раз и потерпела 3 поражения.