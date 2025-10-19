19.10.2025
Смотреть онлайн Беникарло - Матаро 19.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Spain Segunda FEB: Беникарло — Матаро, 3 тур . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 19:00 по московскому времени .
МСК, 3 тур
Spain Segunda FEB
Превью матча Беникарло — Матаро
Статистика матча
2-х очк. попадания
22
16
3-х очк. попадания
11
7
Реализовано штрафных
17
22
% реализации штрафных
58.6
66.7
Комментарии к матчу