26.10.2025
Смотреть онлайн Матаро - Лирия 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Spain Segunda FEB: Матаро — Лирия, 4 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 19:00 по московскому времени .
Превью матча Матаро — Лирия
Статистика матча
2-х очк. попадания
18
17
3-х очк. попадания
9
10
Реализовано штрафных
15
17
% реализации штрафных
55.6
70.8
Кол-во реализованных бросков
28
30
Комментарии к матчу