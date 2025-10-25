Смотреть онлайн Cb Moron - Вальядолид 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Spain Segunda FEB: Cb Moron — Вальядолид, 4 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 19:00 по московскому времени .
20:22 21:16 22:15 25:36
Превью матча Cb Moron — Вальядолид
Команда Cb Moron в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 0 матчей. Команда Вальядолид, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза и потерпела 2 поражения.