Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
25.10.2025

Смотреть онлайн КБ Валле Де Эгуес - КД Леонеса 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Spain Segunda FEB: КБ Валле Де ЭгуесКД Леонеса, 4 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 21:00 по московскому времени .

МСК, 4 тур
Spain Segunda FEB
КБ Валле Де Эгуес
Отменен
30:21 26:25 13:24 23:20
92 : 90
25 октября 2025
КД Леонеса
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет

Превью матча КБ Валле Де Эгуес — КД Леонеса

Команда КБ Валле Де Эгуес в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 4 матча. Команда КД Леонеса, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза и потерпела 1 поражение.

Статистика матча

2-х очк. попадания
25
23
3-х очк. попадания
8
8
Реализовано штрафных
18
20
% реализации штрафных
78.3
69
Игры 4 тур
26.10.2025
CB Toledo
82:85
Понферрада
Завершен
26.10.2025
Касерес
52:68
Caja 87s
Завершен
26.10.2025
КБ Салоу
55:73
Гандия
Завершен
26.10.2025
Матаро
78:81
Лирия
Завершен
26.10.2025
Кастелло
67:76
Spanish Basketball Academy
Завершен
26.10.2025
Клавихо
73:78
ISB Biele
Завершен
26.10.2025
Cordoba
86:64
Хаэн
Завершен
25.10.2025
Huesca
108:86
Беникарло
Отменен
25.10.2025
Циркуло Хихон
86:89
Logrono
Отменен
25.10.2025
КБ Валле Де Эгуес
92:90
КД Леонеса
Отменен
25.10.2025
Bisbal
77:59
Молина
Завершен
25.10.2025
Cb Moron
88:89
Вальядолид
Завершен
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
НБА
НБА
США
Евролига
Евролига
Европа
Еврокубок
Еврокубок
Европа
Чемпионат России по баскетболу. Единая лига ВТБ
Единая лига ВТБ
Россия
Чемпионат Испании по баскетболу. Лига АКБ
АКБ
Испания
Чемпионат Италии по баскетболу. Лига А
Лига А
Италия
Россия. Суперлига. Баскетбол
Суперлига
Россия
Чемпионат Европы по баскетболу
Евробаскет
Европа
Суперкубок Единой лиги ВТБ
Суперкубок Единой лиги ВТБ
Россия
Чемпионат Европы по баскетболу (Евробаскет)
Чемпионат Европы по баскетболу (Евробаскет)
Европа
иконка Популярные матчи
Челси Челси
Барселона Барселона
25 Ноября
23:00
Манчестер Сити Манчестер Сити
Байер Леверкузен Байер Леверкузен
25 Ноября
23:00
Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд
Вильярреал Вильярреал
25 Ноября
23:00
Будё-Глимт Будё-Глимт
Ювентус Ювентус
25 Ноября
23:00
Спартак Спартак
AK Барс AK Барс
25 Ноября
19:30
Марсель Марсель
Ньюкасл Ньюкасл
25 Ноября
23:00
ХК Сочи ХК Сочи
Лада Лада
25 Ноября
19:30
Нефтехимик Нефтехимик
Авангард Авангард
25 Ноября
19:00
B8 B8
PARIVISION PARIVISION
25 Ноября
17:00
Фенербахче Фенербахче
Виртус Болонья Виртус Болонья
25 Ноября
20:45