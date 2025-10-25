Смотреть онлайн КБ Валле Де Эгуес - КД Леонеса 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Spain Segunda FEB: КБ Валле Де Эгуес — КД Леонеса, 4 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 21:00 по московскому времени .
30:21 26:25 13:24 23:20
Превью матча КБ Валле Де Эгуес — КД Леонеса
Команда КБ Валле Де Эгуес в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 4 матча. Команда КД Леонеса, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза и потерпела 1 поражение.