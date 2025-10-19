19.10.2025
Смотреть онлайн Маллорка-Палма - КБ Замора 19.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Испания — Spain Primera FEB: Маллорка-Палма — КБ Замора, 4 тур . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 20:15 по московскому времени и пройдет на арене Estadio Son Moix.
МСК, 4 тур, Арена: Estadio Son Moix
Spain Primera FEB
Завершен
25:21 30:20 14:20 19:22
88 : 83
19 октября 2025
Превью матча Маллорка-Палма — КБ Замора
Статистика матча
2-х очк. попадания
12
16
3-х очк. попадания
4
2
Реализовано штрафных
7
6
% реализации штрафных
87.5
66.7
Комментарии к матчу