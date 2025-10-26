Смотреть онлайн Ринашита Римини - Виктория Либертас 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Италия — Италия. Серия A2. Баскетбол: Ринашита Римини — Виктория Либертас, 7 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 20:00 по московскому времени и пройдет на арене Palasport Flaminio.
21:18 27:14 22:18 16:15
Превью матча Ринашита Римини — Виктория Либертас
Команда Ринашита Римини в последних 10 матчах одержала 5 побед и проиграла 5 матчей. Команда Виктория Либертас, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза и потерпела 3 поражения.