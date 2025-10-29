Смотреть онлайн Виктория Либертас - Пистоя Баскет 29.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Италия — Италия. Серия A2. Баскетбол: Виктория Либертас — Пистоя Баскет, 8 тур . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 22:30 по московскому времени и пройдет на арене Adriatic Arena.
11:18 23:18 22:10 26:27
Превью матча Виктория Либертас — Пистоя Баскет
Команда Виктория Либертас в последних 10 матчах одержала 3 победы и проиграла 4 матча. Команда Пистоя Баскет, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза и потерпела 4 поражения.