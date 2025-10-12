Фрибет 15000₽
12.10.2025

Смотреть онлайн Атланта Хокс - Мемфис Гриззлис 12.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира СШАНБА Предсезон: Атланта ХоксМемфис Гриззлис . Начало встречи 12 октября 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени и пройдет на арене Федэкс Форум.

МСК, Арена: Федэкс Форум
НБА Предсезон
Атланта Хокс
Завершен
34:26 29:28 26:21 33:41
122 : 116
12 октября 2025
Мемфис Гриззлис
Смотреть онлайн
Превью матча Атланта Хокс — Мемфис Гриззлис

Команда Атланта Хокс в последних 10 матчах одержала 4 победы и проиграла 1 матч. Команда Мемфис Гриззлис, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза и потерпела 5 поражений. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 18 июля 2025 на поле команды Атланта Хокс, в том матче победу одержали хозяева.

Атланта Хокс Атланта Хокс
5
США
Dyson Daniels
11
США
Трей Янг
10
Франция
Zaccharie Risacher
1
США
Jalen Johnson
8
Латвия
Кристапс Порзингис
Тренер
Финляндия
Tuomas Iisalo
Мемфис Гриззлис Мемфис Гриззлис
3
США
Кентавиус Колдуэлл-Поуп
США
Jaylen Wells
31
Австралия
Jock Landale
7
Испания
Santi Aldama
2
США
Ty Jerome
Тренер
США
Quin Snyder

История последних встреч

Атланта Хокс
Атланта Хокс
Мемфис Гриззлис
Атланта Хокс
1 победа
0 побед
100%
0%
18.07.2025
Атланта Хокс
Атланта Хокс
92:88
Мемфис Гриззлис
Мемфис Гриззлис
Обзор

Статистика матча

2-х очк. попадания
35
23
3-х очк. попадания
9
14
Реализовано штрафных
25
28
% реализации штрафных
86.2
68.3
Кол-во реализованных бросков
69
65
