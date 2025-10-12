Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — НБА Предсезон : Атланта Хокс — Мемфис Гриззлис . Начало встречи 12 октября 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени и пройдет на арене Федэкс Форум .

Превью матча Атланта Хокс — Мемфис Гриззлис

Команда Атланта Хокс в последних 10 матчах одержала 4 победы и проиграла 1 матч. Команда Мемфис Гриззлис, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза и потерпела 5 поражений. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 18 июля 2025 на поле команды Атланта Хокс, в том матче победу одержали хозяева.