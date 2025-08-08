08.08.2025
Смотреть онлайн Сан Жозе Дус Кампус - Unimed Campinas Women 08.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Бразилия — Бразилия ЛБФ. Женщины. Баскетбол: Сан Жозе Дус Кампус — Unimed Campinas Women, 50 тур . Начало встречи 08 августа 2025 запланировано на 01:30 по московскому времени .
МСК, 50 тур
Бразилия ЛБФ. Женщины. Баскетбол
Завершен
23:17 9:17 21:14 19:18
23:17 9:17 21:14 19:18
72 : 66
08 августа 2025
Превью матча Сан Жозе Дус Кампус — Unimed Campinas Women
Статистика матча
2-х очк. попадания
16
23
3-х очк. попадания
9
4
Реализовано штрафных
13
8
% реализации штрафных
68.4
47.1
Кол-во реализованных бросков
38
35
Комментарии к матчу