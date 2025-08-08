08.08.2025
Смотреть онлайн Nautico SP Avellaneda Women - Atletico Ben Hur Women 08.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Аргентина — Аргентина. Торнео Федерал - Женщины. Баскетбол: Nautico SP Avellaneda Women — Atletico Ben Hur Women . Начало встречи 08 августа 2025 запланировано на 03:30 по московскому времени .
МСК
Аргентина. Торнео Федерал - Женщины. Баскетбол
Завершен
20:13 13:19 11:10 22:11
20:13 13:19 11:10 22:11
66 : 53
08 августа 2025
Превью матча Nautico SP Avellaneda Women — Atletico Ben Hur Women
Статистика матча
2-х очк. попадания
17
16
3-х очк. попадания
6
4
Реализовано штрафных
14
9
% реализации штрафных
63.6
56.2
Комментарии к матчу