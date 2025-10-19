Смотреть онлайн КТЕ-Дуна Асфальт - Сольнок 19.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Венгрия — Чемпионат Венгрии по баскетболу. НБ I А: КТЕ-Дуна Асфальт — Сольнок, 4 тур . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 19:00 по московскому времени и пройдет на арене Messzi Istvan Sportcsarnok.
23:23 15:23 22:24 10:31
Превью матча КТЕ-Дуна Асфальт — Сольнок
Команда КТЕ-Дуна Асфальт в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 3 матча. Команда Сольнок, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз и потерпела 1 поражение.