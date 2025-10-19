Чемпионат Венгрии по баскетболу. НБ I А

Превью матча КТЕ-Дуна Асфальт — Сольнок

Команда КТЕ-Дуна Асфальт в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 3 матча. Команда Сольнок, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз и потерпела 1 поражение.