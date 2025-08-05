05.08.2025
Смотреть онлайн Rosario Central Women - Talleres RPB Women 05.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Аргентина — Аргентина. Торнео Федерал - Женщины. Баскетбол: Rosario Central Women — Talleres RPB Women . Начало встречи 05 августа 2025 запланировано на 03:30 по московскому времени .
МСК
Аргентина. Торнео Федерал - Женщины. Баскетбол
Завершен
6:22 10:25 10:20 12:20
38 : 87
05 августа 2025
Превью матча Rosario Central Women — Talleres RPB Women
Статистика матча
2-х очк. попадания
9
24
3-х очк. попадания
3
10
Реализовано штрафных
11
9
% реализации штрафных
55
40.9
