05.08.2025

Смотреть онлайн Rosario Central Women - Talleres RPB Women 05.08.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира АргентинаАргентина. Торнео Федерал - Женщины. Баскетбол: Rosario Central WomenTalleres RPB Women . Начало встречи 05 августа 2025 запланировано на 03:30 по московскому времени .

МСК
Аргентина. Торнео Федерал - Женщины. Баскетбол
Rosario Central Women
Завершен
6:22 10:25 10:20 12:20
38 : 87
05 августа 2025
Talleres RPB Women
Смотреть онлайн
Превью матча Rosario Central Women — Talleres RPB Women

Статистика матча

2-х очк. попадания
9
24
3-х очк. попадания
3
10
Реализовано штрафных
11
9
% реализации штрафных
55
40.9
Комментарии к матчу
