Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
05.08.2025

Смотреть онлайн Унив. Науки и технологии Тайвань - Национальный Педагогический Университет Гаосюн 05.08.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира МеждународныйТоварищеские матчи между клубами по баскетболу: Унив. Науки и технологии ТайваньНациональный Педагогический Университет Гаосюн . Начало встречи 05 августа 2025 запланировано на 09:30 по московскому времени .

МСК
Товарищеские матчи между клубами по баскетболу
Унив. Науки и технологии Тайвань
Завершен
17:6 13:14 18:11 19:25
67 : 56
05 августа 2025
Национальный Педагогический Университет Гаосюн
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет

Превью матча Унив. Науки и технологии Тайвань — Национальный Педагогический Университет Гаосюн

Команда Унив. Науки и технологии Тайвань в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 0 матчей.

Статистика матча

2-х очк. попадания
18
16
3-х очк. попадания
5
5
Реализовано штрафных
16
10
% реализации штрафных
59.3
58.8
Кол-во реализованных бросков
39
31
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
25 000 ₽
Играть
Фрибетами за регистрацию
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
5 000 ₽
Играть
Фрибет за регистрацию
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
НБА
НБА
США
Евролига
Евролига
Европа
Еврокубок
Еврокубок
Европа
Чемпионат России по баскетболу. Единая лига ВТБ
Единая лига ВТБ
Россия
Чемпионат Испании по баскетболу. Лига АКБ
АКБ
Испания
Чемпионат Италии по баскетболу. Лига А
Лига А
Италия
Россия. Суперлига. Баскетбол
Суперлига
Россия
Чемпионат Европы по баскетболу
Евробаскет
Европа
Суперкубок Единой лиги ВТБ
Суперкубок Единой лиги ВТБ
Россия
Чемпионат Европы по баскетболу (Евробаскет)
Чемпионат Европы по баскетболу (Евробаскет)
Европа
иконка Популярные матчи
Арсенал Арсенал
Челси Челси
3 Февраля
23:00
Болонья Болонья
Милан Милан
3 Февраля
22:45
Марсель Марсель
Ренн Ренн
3 Февраля
23:10
Альбасете Альбасете
Барселона Барселона
3 Февраля
23:00
Црвена Звезда Црвена Звезда
Хапоэль Тель-Авив Хапоэль Тель-Авив
3 Февраля
22:00
Маккаби Тель-Авив Маккаби Тель-Авив
Партизан Партизан
3 Февраля
22:05
Милан Милан
Баскония Баскония
3 Февраля
22:30
Байер Леверкузен Байер Леверкузен
Санкт-Паули Санкт-Паули
3 Февраля
22:45
Барселона Барселона
Фенербахче Фенербахче
3 Февраля
22:30
Панатинаикос Панатинаикос
Реал Мадрид Реал Мадрид
3 Февраля
22:15