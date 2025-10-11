11.10.2025
Смотреть онлайн Dany Basket Quarrata - Jesi Academy 11.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Italy National Serie B: Dany Basket Quarrata — Jesi Academy, 4 тур . Начало встречи 11 октября 2025 запланировано на 22:00 по московскому времени .
МСК, 4 тур
Italy National Serie B
Завершен
20:16 19:12 14:17 13:21 11:4
77 : 70
11 октября 2025
Превью матча Dany Basket Quarrata — Jesi Academy
Статистика матча
2-х очк. попадания
22
16
3-х очк. попадания
5
8
Реализовано штрафных
18
14
% реализации штрафных
69.2
82.4
Кол-во реализованных бросков
35
34
