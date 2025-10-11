Фрибет 15000₽
11.10.2025

Смотреть онлайн Dany Basket Quarrata - Jesi Academy 11.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Italy National Serie B: Dany Basket QuarrataJesi Academy, 4 тур . Начало встречи 11 октября 2025 запланировано на 22:00 по московскому времени .

МСК, 4 тур
Italy National Serie B
Dany Basket Quarrata
Завершен
20:16 19:12 14:17 13:21 11:4
77 : 70
11 октября 2025
Jesi Academy
Смотреть онлайн
Превью матча Dany Basket Quarrata — Jesi Academy

Статистика матча

2-х очк. попадания
22
16
3-х очк. попадания
5
8
Реализовано штрафных
18
14
% реализации штрафных
69.2
82.4
Кол-во реализованных бросков
35
34
Игры 4 тур
12.10.2025
Ferrara Basket 2018
89:96
Ювеказерта
Завершен
12.10.2025
PSA Basket
67:64
Janus Basket Fabriano
Завершен
12.10.2025
Power Basket Nocera
59:72
Пьелле Ливорно
Завершен
12.10.2025
Казале-Монферрато
57:61
Фортитудо Агригенто
Завершен
12.10.2025
Руккер Санве
96:90
Vigevano 1955
Завершен
12.10.2025
Монтекатини-Терме
62:76
Treviglio Brianza
Завершен
12.10.2025
Herons Montecatini
107:72
Fulgor Fidenza
Завершен
12.10.2025
Orzi Basket
86:75
Орландино
Завершен
12.10.2025
UCC Assigeco Piacenza
84:71
Fiorenzuola Bees
Завершен
12.10.2025
Раджизолярис Фаэнца
81:65
Равенна
Завершен
12.10.2025
Бейкери Пияценза
-:-
Бейкери Пияценза
Отменен
11.10.2025
Dany Basket Quarrata
77:70
Jesi Academy
Завершен
11.10.2025
Фулгор Баскет Омегна
103:95
Виртус Лумеццане
Завершен
11.10.2025
Аврора Десио
104:70
Виченца 2012
Завершен
11.10.2025
San Giobbe Basket
85:84
Латина
Завершен
11.10.2025
Андрея Коста Имола
86:54
Виртус Имола
Завершен
11.10.2025
Virtus Roma 1960
91:64
Golfo Piombino
Завершен
Комментарии к матчу
