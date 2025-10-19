Смотреть онлайн Ferrara Basket 2018 - Андрея Коста Имола 19.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Italy National Serie B: Ferrara Basket 2018 — Андрея Коста Имола, 6 тур . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 19:00 по московскому времени .
13:19 18:25 24:23 18:26
Превью матча Ferrara Basket 2018 — Андрея Коста Имола
Команда Ferrara Basket 2018 в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 2 матча. Команда Андрея Коста Имола, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза и потерпела 2 поражения.