19.10.2025

Смотреть онлайн Ferrara Basket 2018 - Андрея Коста Имола 19.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Italy National Serie B: Ferrara Basket 2018Андрея Коста Имола, 6 тур . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 19:00 по московскому времени .

МСК, 6 тур
Italy National Serie B
Ferrara Basket 2018
Завершен
13:19 18:25 24:23 18:26
73 : 93
19 октября 2025
Андрея Коста Имола
Превью матча Ferrara Basket 2018 — Андрея Коста Имола

Команда Ferrara Basket 2018 в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 2 матча. Команда Андрея Коста Имола, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза и потерпела 2 поражения.

Статистика матча

2-х очк. попадания
13
22
3-х очк. попадания
10
11
Реализовано штрафных
17
16
% реализации штрафных
89.5
72.7
Кол-во реализованных бросков
40
49
Игры 6 тур
19.10.2025
Power Basket Nocera
78:64
Janus Basket Fabriano
Завершен
19.10.2025
Ferrara Basket 2018
73:93
Андрея Коста Имола
Завершен
19.10.2025
Монтекатини-Терме
94:89
Руккер Санве
Завершен
18.10.2025
Фулгор Баскет Омегна
69:94
Леньяно
Завершен
18.10.2025
Виртус Имола
78:100
Луисс Рома
Завершен
18.10.2025
Herons Montecatini
87:76
Виртус Лумеццане
Завершен
18.10.2025
Siaz Basket
84:78
Fulgor Fidenza
Завершен
18.10.2025
Аврора Десио
95:84
Казале-Монферрато
Завершен
