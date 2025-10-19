19.10.2025
Смотреть онлайн Power Basket Nocera - Janus Basket Fabriano 19.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Italy National Serie B: Power Basket Nocera — Janus Basket Fabriano, 6 тур . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 20:00 по московскому времени .
МСК, 6 тур
Italy National Serie B
Завершен
24:12 10:23 17:17 27:12
78 : 64
19 октября 2025
Превью матча Power Basket Nocera — Janus Basket Fabriano
Статистика матча
2-х очк. попадания
20
22
3-х очк. попадания
7
5
Реализовано штрафных
14
5
% реализации штрафных
73.7
71.4
Кол-во реализованных бросков
42
32
Комментарии к матчу