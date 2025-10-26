Смотреть онлайн PSA Basket - Раджизолярис Фаэнца 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Italy National Serie B: PSA Basket — Раджизолярис Фаэнца, 7 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 20:00 по московскому времени .
20:16 16:17 26:24 16:13
Превью матча PSA Basket — Раджизолярис Фаэнца
Команда PSA Basket в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 2 матча. Команда Раджизолярис Фаэнца, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза и потерпела 0 поражений.