25.10.2025
Смотреть онлайн Loreto Pesaro - Ferrara Basket 2018 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Italy National Serie B: Loreto Pesaro — Ferrara Basket 2018, 7 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 19:00 по московскому времени .
МСК, 7 тур
Italy National Serie B
Завершен
16:26 15:19 22:15 20:23
73 : 83
25 октября 2025
Превью матча Loreto Pesaro — Ferrara Basket 2018
Статистика матча
2-х очк. попадания
15
13
3-х очк. попадания
9
13
Реализовано штрафных
16
15
% реализации штрафных
66.7
88.2
Кол-во реализованных бросков
40
42
Комментарии к матчу