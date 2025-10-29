Смотреть онлайн Ferrara Basket 2018 - PSA Basket 29.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Italy National Serie B: Ferrara Basket 2018 — PSA Basket, 8 тур . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 22:30 по московскому времени .
16:21 23:6 23:17 18:20
Превью матча Ferrara Basket 2018 — PSA Basket
Команда Ferrara Basket 2018 в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 3 матча. Команда PSA Basket, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза и потерпела 2 поражения.