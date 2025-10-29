Фрибет 15000₽
29.10.2025

Смотреть онлайн Виртус Имола - Loreto Pesaro 29.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Italy National Serie B: Виртус ИмолаLoreto Pesaro, 8 тур . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 22:30 по московскому времени и пройдет на арене PalaRuggi.

МСК, 8 тур, Арена: PalaRuggi
Italy National Serie B
Виртус Имола
Завершен
32:18 18:23 23:23 20:21
93 : 85
29 октября 2025
Loreto Pesaro
Смотреть онлайн
Превью матча Виртус Имола — Loreto Pesaro

Статистика матча

2-х очк. попадания
18
24
3-х очк. попадания
12
8
Реализовано штрафных
18
13
% реализации штрафных
69.2
72.2
Кол-во реализованных бросков
42
38
Игры 8 тур
30.10.2025
Равенна
70:79
Честистика Сан Северо
Завершен
29.10.2025
Fulgor Fidenza
84:93
Аврора Десио
Завершен
29.10.2025
Пьелле Ливорно
80:65
Janus Basket Fabriano
Завершен
29.10.2025
Golfo Piombino
71:81
Jesi Academy
Завершен
29.10.2025
Siaz Basket
84:87
Vigevano 1955
Завершен
29.10.2025
Ferrara Basket 2018
80:64
PSA Basket
Завершен
29.10.2025
Виртус Имола
93:85
Loreto Pesaro
Завершен
29.10.2025
Power Basket Nocera
66:76
Латина
Завершен
29.10.2025
Виртус Лумеццане
85:97
Руккер Санве
Завершен
29.10.2025
Фортитудо Агригенто
61:69
Орландино
Завершен
29.10.2025
Fiorenzuola Bees
72:80
Фулгор Баскет Омегна
Завершен
29.10.2025
Orzi Basket
84:71
Леньяно
Завершен
29.10.2025
Бейкери Пияценза
74:78
Казале-Монферрато
Завершен
29.10.2025
Виченца 2012
79:74
Treviglio Brianza
Завершен
29.10.2025
Virtus Roma 1960
76:58
Андрея Коста Имола
Завершен
29.10.2025
Ювеказерта
55:59
Луисс Рома
Завершен
Комментарии к матчу
