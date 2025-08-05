05.08.2025
Смотреть онлайн KCC Иджис - УСТ Гроулин Тайгерс 05.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Международный — Товарищеские матчи между клубами по баскетболу: KCC Иджис — УСТ Гроулин Тайгерс . Начало встречи 05 августа 2025 запланировано на 09:30 по московскому времени и пройдет на арене Jeonju Gymnasium.
МСК, Арена: Jeonju Gymnasium
Товарищеские матчи между клубами по баскетболу
Завершен
29:22 23:16 27:16 34:13
113 : 67
05 августа 2025
Превью матча KCC Иджис — УСТ Гроулин Тайгерс
Статистика матча
2-х очк. попадания
26
21
3-х очк. попадания
15
6
Реализовано штрафных
16
7
% реализации штрафных
76.2
58.3
Кол-во реализованных бросков
57
34
Комментарии к матчу