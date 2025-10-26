Смотреть онлайн Виртус Болонья - Динамо Сассари 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Италия — Чемпионат Италии по баскетболу. Лига А: Виртус Болонья — Динамо Сассари, 4 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 21:00 по московскому времени и пройдет на арене Virtus Segafredo Arena.
23:23 26:12 22:19 19:17
Превью матча Виртус Болонья — Динамо Сассари
Команда Виртус Болонья в последних 10 матчах одержала 6 побед и проиграла 4 матча. Команда Динамо Сассари, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза и потерпела 4 поражения.