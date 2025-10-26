Чемпионат Италии по баскетболу. Лига А

Превью матча Виртус Болонья — Динамо Сассари

Команда Виртус Болонья в последних 10 матчах одержала 6 побед и проиграла 4 матча. Команда Динамо Сассари, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза и потерпела 4 поражения.