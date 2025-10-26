Смотреть онлайн Милан - Венеция 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Италия — Чемпионат Италии по баскетболу. Лига А: Милан — Венеция, 4 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 18:00 по московскому времени и пройдет на арене Mediolanum Forum.
Превью матча Милан — Венеция
Команда Милан в последних 10 матчах одержала 4 победы и проиграла 6 матчей. Команда Венеция, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз и потерпела 5 поражений.