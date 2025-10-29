Смотреть онлайн Виртус Лумеццане - Руккер Санве 29.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Italy National Serie B: Виртус Лумеццане — Руккер Санве, 8 тур . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 22:30 по московскому времени и пройдет на арене PalaLumenergia.
20:33 23:25 17:26 25:13
Превью матча Виртус Лумеццане — Руккер Санве
Команда Виртус Лумеццане в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 4 матча. Команда Руккер Санве, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза и потерпела 6 поражений.