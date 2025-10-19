Смотреть онлайн Монтекатини-Терме - Руккер Санве 19.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Italy National Serie B: Монтекатини-Терме — Руккер Санве, 6 тур . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 19:00 по московскому времени и пройдет на арене Palaterme.