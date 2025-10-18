Смотреть онлайн Herons Montecatini - Виртус Лумеццане 18.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Italy National Serie B: Herons Montecatini — Виртус Лумеццане, 6 тур . Начало встречи 18 октября 2025 запланировано на 21:45 по московскому времени и пройдет на арене Palaterme.