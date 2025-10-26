Смотреть онлайн Орландино - UCC Assigeco Piacenza 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Italy National Serie B: Орландино — UCC Assigeco Piacenza, 7 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 19:00 по московскому времени и пройдет на арене Pala Fantozzi.
23:25 16:17 20:23 14:16
Превью матча Орландино — UCC Assigeco Piacenza
Команда Орландино в последних 10 матчах одержала 5 побед и проиграла 5 матчей. Команда UCC Assigeco Piacenza, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза и потерпела 1 поражение.