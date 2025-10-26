Смотреть онлайн Fiorenzuola Bees - Herons Montecatini 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Italy National Serie B: Fiorenzuola Bees — Herons Montecatini, 7 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 20:00 по московскому времени и пройдет на арене PalaCampus.
21:24 20:24 23:20 21:21
Превью матча Fiorenzuola Bees — Herons Montecatini
Команда Fiorenzuola Bees в последних 10 матчах одержала 3 победы и проиграла 5 матчей. Команда Herons Montecatini, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз и потерпела 5 поражений.