Смотреть онлайн Виртус Лумеццане - Виченца 2012 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Italy National Serie B: Виртус Лумеццане — Виченца 2012, 7 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 20:00 по московскому времени и пройдет на арене PalaLumenergia.
Превью матча Виртус Лумеццане — Виченца 2012
Команда Виртус Лумеццане в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 4 матча. Команда Виченца 2012, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза и потерпела 2 поражения.