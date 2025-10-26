26.10.2025
Смотреть онлайн Казале-Монферрато - Монтекатини-Терме 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Italy National Serie B: Казале-Монферрато — Монтекатини-Терме, 7 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 20:00 по московскому времени и пройдет на арене Palasport Ferraris.
МСК, 7 тур, Арена: Palasport Ferraris
Italy National Serie B
Завершен
11:23 18:17 12:23 19:19
60 : 82
26 октября 2025
Превью матча Казале-Монферрато — Монтекатини-Терме
Статистика матча
2-х очк. попадания
17
17
3-х очк. попадания
6
9
Реализовано штрафных
8
21
Кол-во реализованных бросков
31
47
Комментарии к матчу