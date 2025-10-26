Смотреть онлайн Treviglio Brianza - Бейкери Пияценза 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Italy National Serie B: Treviglio Brianza — Бейкери Пияценза, 7 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 20:00 по московскому времени .
27:17 23:27 14:15 21:22
Превью матча Treviglio Brianza — Бейкери Пияценза
Команда Treviglio Brianza в последних 10 матчах одержала 7 побед и проиграла 3 матча.