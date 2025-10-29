Смотреть онлайн Фортитудо Агригенто - Орландино 29.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Italy National Serie B: Фортитудо Агригенто — Орландино, 8 тур . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 22:30 по московскому времени и пройдет на арене PalaMoncada.
19:13 12:17 16:25 14:14
Превью матча Фортитудо Агригенто — Орландино
Команда Фортитудо Агригенто в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 1 матч. Команда Орландино, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз и потерпела 5 поражений.