29.10.2025
Смотреть онлайн Fulgor Fidenza - Аврора Десио 29.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Italy National Serie B: Fulgor Fidenza — Аврора Десио, 8 тур . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 23:00 по московскому времени .
МСК, 8 тур
Italy National Serie B
Завершен
22:24 25:21 23:26 14:22
84 : 93
29 октября 2025
Превью матча Fulgor Fidenza — Аврора Десио
Статистика матча
2-х очк. попадания
13
23
3-х очк. попадания
14
13
Реализовано штрафных
14
8
% реализации штрафных
73.7
66.7
Кол-во реализованных бросков
23
28
Комментарии к матчу