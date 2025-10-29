Смотреть онлайн Fiorenzuola Bees - Фулгор Баскет Омегна 29.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Italy National Serie B: Fiorenzuola Bees — Фулгор Баскет Омегна, 8 тур . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 22:30 по московскому времени и пройдет на арене PalaCampus.
16:14 4:20 27:20 25:26
Превью матча Fiorenzuola Bees — Фулгор Баскет Омегна
Команда Fiorenzuola Bees в последних 10 матчах одержала 3 победы и проиграла 7 матчей. Команда Фулгор Баскет Омегна, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза и потерпела 2 поражения.