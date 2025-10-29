Смотреть онлайн Orzi Basket - Леньяно 29.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Italy National Serie B: Orzi Basket — Леньяно, 8 тур . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 22:30 по московскому времени и пройдет на арене PalaBertocchi.
17:15 14:13 33:19 20:24
Превью матча Orzi Basket — Леньяно
Команда Orzi Basket в последних 10 матчах одержала 3 победы и проиграла 1 матч. Команда Леньяно, сыграв 10 матчей, выиграла 6 раз и потерпела 3 поражения.