29.10.2025
Смотреть онлайн Бейкери Пияценза - Казале-Монферрато 29.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Italy National Serie B: Бейкери Пияценза — Казале-Монферрато, 8 тур . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 22:30 по московскому времени и пройдет на арене PalaBakery.
МСК, 8 тур, Арена: PalaBakery
Italy National Serie B
Завершен
23:18 19:15 14:25 18:20
74 : 78
29 октября 2025
Превью матча Бейкери Пияценза — Казале-Монферрато
Статистика матча
2-х очк. попадания
22
12
3-х очк. попадания
6
13
Реализовано штрафных
12
15
% реализации штрафных
66.7
75
Кол-во реализованных бросков
40
38
