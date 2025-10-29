Смотреть онлайн Виченца 2012 - Treviglio Brianza 29.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Italy National Serie B: Виченца 2012 — Treviglio Brianza, 8 тур . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 22:30 по московскому времени и пройдет на арене Pallazzetto dello Sport Citta di Vincenza.
20:21 16:7 18:27 25:19
Превью матча Виченца 2012 — Treviglio Brianza
Команда Виченца 2012 в последних 10 матчах одержала 4 победы и проиграла 3 матча. Команда Treviglio Brianza, сыграв 10 матчей, выиграла 7 раз и потерпела 3 поражения.