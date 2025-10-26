Смотреть онлайн Брешиа - Канту 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Италия — Чемпионат Италии по баскетболу. Лига А: Брешиа — Канту, 4 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 19:00 по московскому времени и пройдет на арене PalaLeonessa.
Превью матча Брешиа — Канту
Команда Брешиа в последних 10 матчах одержала 6 побед и проиграла 4 матча. Команда Канту, сыграв 10 матчей, выиграла 8 раз и потерпела 2 поражения.