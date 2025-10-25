Чемпионат Италии по баскетболу. Лига А

Превью матча Дертона Баскет — 2Б Контрол Трапани

Команда Дертона Баскет в последних 10 матчах одержала 4 победы и проиграла 3 матча. Команда 2Б Контрол Трапани, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза и потерпела 5 поражений.