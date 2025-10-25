Смотреть онлайн Варезе - Тренто 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Италия — Чемпионат Италии по баскетболу. Лига А: Варезе — Тренто, 4 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 21:00 по московскому времени и пройдет на арене PalaWhirlpool.
Превью матча Варезе — Тренто
Команда Варезе в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 2 матча. Команда Тренто, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза и потерпела 6 поражений.