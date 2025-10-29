Фрибет 15000₽
29.10.2025

Смотреть онлайн Пьелле Ливорно - Janus Basket Fabriano 29.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Italy National Serie B: Пьелле ЛиворноJanus Basket Fabriano, 8 тур . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 23:00 по московскому времени и пройдет на арене Modigliani Forum.

МСК, 8 тур, Арена: Modigliani Forum
Italy National Serie B
Пьелле Ливорно
Завершен
20:15 25:18 20:16 15:16
80 : 65
29 октября 2025
Janus Basket Fabriano
Смотреть онлайн
Превью матча Пьелле Ливорно — Janus Basket Fabriano

Команда Пьелле Ливорно в последних 10 матчах одержала 5 побед и проиграла 5 матчей. Команда Janus Basket Fabriano, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 4 поражения.

Статистика матча

2-х очк. попадания
19
18
3-х очк. попадания
10
7
Реализовано штрафных
13
8
% реализации штрафных
81.2
72.7
Кол-во реализованных бросков
28
17
Игры 8 тур
30.10.2025
Равенна
70:79
Честистика Сан Северо
Завершен
29.10.2025
Fulgor Fidenza
84:93
Аврора Десио
Завершен
29.10.2025
Пьелле Ливорно
80:65
Janus Basket Fabriano
Завершен
29.10.2025
Golfo Piombino
71:81
Jesi Academy
Завершен
29.10.2025
Siaz Basket
84:87
Vigevano 1955
Завершен
29.10.2025
Ferrara Basket 2018
80:64
PSA Basket
Завершен
29.10.2025
Виртус Имола
93:85
Loreto Pesaro
Завершен
29.10.2025
Power Basket Nocera
66:76
Латина
Завершен
29.10.2025
Виртус Лумеццане
85:97
Руккер Санве
Завершен
29.10.2025
Фортитудо Агригенто
61:69
Орландино
Завершен
29.10.2025
Fiorenzuola Bees
72:80
Фулгор Баскет Омегна
Завершен
29.10.2025
Orzi Basket
84:71
Леньяно
Завершен
29.10.2025
Бейкери Пияценза
74:78
Казале-Монферрато
Завершен
29.10.2025
Виченца 2012
79:74
Treviglio Brianza
Завершен
29.10.2025
Virtus Roma 1960
76:58
Андрея Коста Имола
Завершен
29.10.2025
Ювеказерта
55:59
Луисс Рома
Завершен
Комментарии к матчу
