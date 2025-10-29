Смотреть онлайн Пьелле Ливорно - Janus Basket Fabriano 29.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Italy National Serie B: Пьелле Ливорно — Janus Basket Fabriano, 8 тур . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 23:00 по московскому времени и пройдет на арене Modigliani Forum.
20:15 25:18 20:16 15:16
Превью матча Пьелле Ливорно — Janus Basket Fabriano
Команда Пьелле Ливорно в последних 10 матчах одержала 5 побед и проиграла 5 матчей. Команда Janus Basket Fabriano, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 4 поражения.