Смотреть онлайн Virtus Roma 1960 - Андрея Коста Имола 29.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Italy National Serie B: Virtus Roma 1960 — Андрея Коста Имола, 8 тур . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 22:30 по московскому времени .
26:9 21:27 17:15 12:7
Превью матча Virtus Roma 1960 — Андрея Коста Имола
Команда Virtus Roma 1960 в последних 10 матчах одержала 4 победы и проиграла 1 матч. Команда Андрея Коста Имола, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза и потерпела 3 поражения.