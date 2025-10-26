Смотреть онлайн San Giobbe Basket - Virtus Roma 1960 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Italy National Serie B: San Giobbe Basket — Virtus Roma 1960, 7 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 20:00 по московскому времени и пройдет на арене PalaCoopersport Fuccelli.
16:16 23:23 23:22 9:18
Превью матча San Giobbe Basket — Virtus Roma 1960
Команда San Giobbe Basket в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 1 матч. Команда Virtus Roma 1960, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза и потерпела 1 поражение.