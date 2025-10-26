Смотреть онлайн Андрея Коста Имола - Пьелле Ливорно 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Italy National Serie B: Андрея Коста Имола — Пьелле Ливорно, 7 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 20:00 по московскому времени и пройдет на арене PalaRuggi.
Превью матча Андрея Коста Имола — Пьелле Ливорно
Команда Андрея Коста Имола в последних 10 матчах одержала 3 победы и проиграла 2 матча. Команда Пьелле Ливорно, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза и потерпела 5 поражений.