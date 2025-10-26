Смотреть онлайн Jesi Academy - Виртус Имола 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Italy National Serie B: Jesi Academy — Виртус Имола, 7 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 20:00 по московскому времени и пройдет на арене UBI Banca Sport Center.
28:7 22:15 25:19 11:22
Превью матча Jesi Academy — Виртус Имола
Команда Jesi Academy в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 3 матча.