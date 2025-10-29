Смотреть онлайн Ювеказерта - Луисс Рома 29.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Italy National Serie B: Ювеказерта — Луисс Рома, 8 тур . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 22:30 по московскому времени и пройдет на арене PalaMaggio.
18:19 15:8 6:13 16:19
Превью матча Ювеказерта — Луисс Рома
Команда Ювеказерта в последних 10 матчах одержала 4 победы и проиграла 0 матчей. Команда Луисс Рома, сыграв 10 матчей, выиграла 6 раз и потерпела 4 поражения.