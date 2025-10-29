Смотреть онлайн Golfo Piombino - Jesi Academy 29.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Italy National Serie B: Golfo Piombino — Jesi Academy, 8 тур . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 23:00 по московскому времени и пройдет на арене Palatenda.
26:16 10:18 21:21 14:26
Превью матча Golfo Piombino — Jesi Academy
Команда Golfo Piombino в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 5 матчей. Команда Jesi Academy, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза и потерпела 3 поражения.