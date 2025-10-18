18.10.2025
Смотреть онлайн Виртус Имола - Луисс Рома 18.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Italy National Serie B: Виртус Имола — Луисс Рома, 6 тур . Начало встречи 18 октября 2025 запланировано на 22:00 по московскому времени и пройдет на арене PalaRuggi.
МСК, 6 тур, Арена: PalaRuggi
Italy National Serie B
Завершен
17:31 18:22 26:24 17:23
17:31 18:22 26:24 17:23
78 : 100
18 октября 2025
Превью матча Виртус Имола — Луисс Рома
Статистика матча
2-х очк. попадания
24
21
3-х очк. попадания
5
14
Реализовано штрафных
16
16
% реализации штрафных
61.5
72.7
Кол-во реализованных бросков
13
25
Комментарии к матчу