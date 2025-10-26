Превью матча Честистика Сан Северо — Golfo Piombino

Команда Честистика Сан Северо в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 1 матч. Команда Golfo Piombino, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 4 поражения.